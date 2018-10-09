Казахстан и Сербия планируют усилить экономическое сотрудничество

Астана, , 13:28 — REGNUM Астана и Белград заинтересованы в углублении взаимных связей в торгово-экономической сфере, заявил 9 октября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с главой Сербии Александром Вучичем, сообщает издание BNews.

Назарбаев добавил, что стороны поставили новую задачу перед межправительственной комиссией по торгово-экономическому сотрудничеству. В числе приоритетных направлений: сельское хозяйство, промышленность, строительство, транспорт и другие сферы.

В ходе переговоров стороны также уделили внимание актуальным вопросам региональной и международной политики.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября Александр Вучич прибыл в Казахстан для участия в VI съезде мировых и традиционных религий, который пройдет в Астане. В ходе встречи Нурсултан Назарбаев наградил президента Сербии орденом «Достык» («Дружбы») I степени.

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