Устанавливается новый минимум страховых взносов добровольцев

Москва, , 13:26 — REGNUM Правительственный законопроект, устанавливающий новый минимум для страховых взносов граждан, подключившихся к системе обязательного пенсионного страхования добровольно, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 9 октября.

Речь идет об определении размера страховых взносов для граждан, работающих не по трудовому договору и добровольно вступивших в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию. Ранее минимальный размер взносов во внебюджетные фонды определялись исходя из двойного размера минимальной оплаты труда (МРОТ). Правительство предлагает пересмотреть эту норму, так как с 1 мая 2018 года уровень МРОТ вырос до суммы прожиточного минимума и сейчас составляет в среднем 11,2 тыс. рублей. Поэтому, по предложению правительства, минимальный размер страховых отчислений следует определять в зависимости от одного МРОТ.

Нововведение коснется тех граждан, которые работают за границей, физлиц, которые уплачивают взносы за других физлиц, а также индивидуальных предпринимателей. В правительстве рассчитывают, что принятие закона повысит привлекательность добровольной системы страховых отчислений. При этом, по расчетам правительства, нововведение позволит установить минимальный размер социальной пенсии на уровне в 8 тыс. рублей.