Оперирующим криптовалютами по новому регламенту ФНС придется объясняться

Москва, , 13:23 — REGNUM Новый приказ ФНС России, которым утверждается новый порядок направления запросов в банки об остатках и движении по счетам налогоплательщиков, серьезно осложнит жизнь людям, проводящим операции с криптовалютой, считает партнер компании Zichain Тарас Чумаченко.

Ранее сообщалось, что новый порядок направления запросов в банки позволит Федеральной налоговой службе (ФНС) получать больше сведений о счетах налогоплательщиков. Соответствующий приказ ФНС, зарегистрированный Минюстом, вступит в силу весной 2019 года.

«Новый приказ ФНС России приведет к усилению контроля за средствами и транзакциями рядовых граждан. Детализированная информация по вкладам и счетам позволит налоговикам эффективнее выявлять неплательщиков.

ФНС сможет проверить сумму вклада у каждого клиента банка и в автоматическом режиме взыскать налог по окончании действия вклада. При этом серьезно повышаются риски у людей, проводивших операции с криптовалютами, — майнеров, трейдеров и инвесторов в ICO-проекты.

Подробные данные о транзакциях теперь с большей вероятностью вызовут у ФНС вопросы о происхождении средств налогоплательщика, на которые в данный момент невозможно адекватно ответить из-за отсутствия законодательства по криптовалютам».

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