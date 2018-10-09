Российская пшеница подорожала после проверок Россельхознадзора — СМИ

Москва, , 13:17 — REGNUM Начатые на прошлой неделе Россельхознадзором проверки погрузочных площадок зерновых культур в южных портах России привели к росту цен на российскую пшеницу до уровня $229−232 за тонну. Об этом пишет 9 октября «Коммерсантъ».

Источники издания подчеркнули, что в ближайшие месяцы постепенное подорожание зерна может продолжиться, если рынок по-прежнему будет опасаться перебоев с экспортом из-за действий Россельхознадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, в текущем сельскохозяйственном году экспорт зерна из России в Китай превысил 1 млн тонн. В Россельхознадзоре подчеркнули, что с 1 июля 2017 года по 15 мая 2018 года экспорт зерна в КНР составил 1,231 млн тонн, что является абсолютным рекордом в истории современной России.

Читайте также: Поставки российского зерна в Китай за год удвоились — Россельхознадзор