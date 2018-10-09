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Госдума вводит госконтроль за снятием наличных с карт иностранных банков

Экономика

Речь идет о банках, расположенных в странах из зоны «повышенного внимания»

Москва, 9 октября 2018, 13:09 — REGNUM  Правительственный законопроект о введении государственного контроля за снятием наличных средств с карт, выпущенных в иностранных банках, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 9 октября.

В частности, по предложению правительства, Росфинмониторинг будет вести контроль за снятием на территории РФ наличных средств с карт, выпущенных банками иностранных государств. При этом речь идет не о всех иностранных банках, а только о тех, которые находятся на территории стран так называемой зоны «повышенного внимания».

Речь идет в основном о странах с повышенной террористической активностью. Для того, чтобы минимизировать риск финансирования террористических актов, правительство предлагает контролировать операции по снятию наличных с карт, эмитированных иностранными банками. При этом список иностранных государств, за банками которых будет введен особый контроль, будет закрытым. Порядок информирования этих банков о введении дополнительного контроля разработает Центробанк РФ.

При этом, как уточняют в профильном комитете Госдумы по финрынку, нововведение не коснется филиалов или дочерних структур иностранных банков, расположенных в РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Использование карт иностранных банков подпадет под контроль властей РФ

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