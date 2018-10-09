Очередная миссия МАГАТЭ прибыла в Белоруссию

Минск, , 13:07 — REGNUM Специалисты международного агентства по атомной энергии EPREV (Emergency Preparedness Review) прибыли в Островец 8 октября и будет работать в Белоруссии в течение следующих двух недель.

Заметим, что эта проверка не является обязательной — МАГАТЭ пошло навстречу пожеланиям Госатомнадзора Белоруссии. Причин для такой инициативы несколько. Белоруссия, как страна-новичок во всемирном «атомном клубе», вполне резонно желает перестраховаться, ведь речь идет не только о проверке уровня готовности к аварийным ситуациям не только соответствующих подразделений строящейся БелАЭС, но и службы чрезвычайных ситуаций по всей территории республики в случае радиоактивного заражения. Это полезно не только с практической точки зрения, но и для того, чтобы население Белоруссии получило помощь в борьбе с радиофобией. Понятно, что система аварийного реагирования в Белоруссии уже создана с учетом имеющегося российского опыта, но подтверждение достаточного уровня от авторитетной международной безопасности будет полезна для выстраивания отношений с экологическими организациями, продолжающими выступать против строительства АЭС по российским технологиям. Помимо этого, положительная оценка EPREV не просто полезна, а крайне необходима Белоруссии как еще один аргумент, который позволит остановить критику БелАЭС со стороны Литвы — соседняя республика продолжает попытки привлечь на свою сторону хотя бы одного «союзника» среди стран Европейского Союза. Впрочем, слишком очевидно, что реальных оснований для критики проекта АЭС у Литвы нет — к ее призывам «бойкотировать атомную электроэнергию» Белоруссии отказываются прислушиваться даже ее прибалтийские соседи из Латвии. Заметим, что ввод в эксплуатацию БелАЭС будет означать еще и полную готовность Белоруссии к работе ее объединенной энергетической системы без участия в энергетическом кольце БРЭЛЛ. Конечно, решение о выходе республик Прибалтики из состава БРЭЛЛ будет приниматься по результатам переговоров, идущих в рамках Энергодиалога Россия — ЕС, и каким будет их результат, пока неизвестно. Но с технической точки зрения к ликвидации БРЭЛЛ, которая может состояться в 2025 году, лучше всего оказываются готовы «первые две буквы». В Калининградской области продолжается ввод новых электростанций, общий объем генерации которых обеспечит российскому эксклаву двойной резерв мощности. Первый энергоблок БелАЭС должен быть введен в эксплуатацию до конца наступающего года, второй — до конца 2020-го, после чего и Белоруссия будет иметь в своем распоряжении такой же запас по мощности генерации.

Учитывая, с какой тщательностью работает Госатомнадзор Белоруссии выполняет свои надзорные функции, сомневаться в положительной оценке со стороны специалисток МАГАТЭ по результатам предстоящей проверки причин нет.