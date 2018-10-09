Кризисные новости украинского рынка автомобильного топлива

Киев, , 13:06 — REGNUM Консалтинговая группа «А-95» 8 октября сообщила, что стоимость автомобильного топлива на АЗС Украины за период с 20 сентября подорожала в среднем на 10%. Дизельное топливо в пересчете на рубли стоит в среднем 74,02 рубля, бензин А-95 в среднем 78,51 рублей. Власти Украины говорят, что причиной это стал рост стоимости барреля нефти на мировых рынках, но это далеко не единственная причина.

По итогам прошлого года падение добычи нефти на территории Украины снизилось на 4,2%, в этом году ожидается дальнейшее небольшое снижение объемов. Если до 2014 года основным поставщиком на Украину сырой нефти была Россия, то теперь нефть поступает в основном из Ирана, Алжира и Азербайджана. В соответствии с либеральной рыночной доктриной все сделано правильно — Украина диверсифицировала поставщиков, на практике все несколько иначе: если с единственным крупным поставщиком есть возможность договориться о льготных поставках за счет опта, то с несколькими небольшими это сделать невозможно. Кроме того, на территории Украины остался единственный работающий нефтеперерабатывающий завод — Кременчугский, который в одиночку не способен удовлетворить весь имеющий спрос. Единственный выход — увеличение импорта нефтепродуктов, что и происходит. Статистика таможни Украины позволяет составить «рейтинг» стран-поставщиков по итогам 2017 года. Лидером является Белоруссия, из которой нефтепродуктов было поставлено на сумму 1,82 млрд. долларов США, Россия отстала, но сохранила за собой второе место — 1,27 млрд. долларов, значительно опережая замыкающую тройку «лидеров» Литву с ее 469,4 млн. долларов. Цифры, впрочем, лукавы, ведь единственным поставщиком сырой нефти в Белоруссию является Россия. Выводов можно сделать сразу два, причем прямо противоположных. Первый — Россия прилагает усилия для того, чтобы обеспечить Украину нефтепродуктами. Второй — уйдя с рынка сырой нефти, Россия уверенно контролирует украинский рынок нефтепродуктов. Какой из них точнее, сказать сложно.

И отдельная тема — действия властей Украины в сложившейся обстановке. До конца этого года планируется принятие законопроекта, предложенного Раде Государственным агентством резерва, согласно которому планируется создание государственного резерва … сырой нефти. Не нефтепродуктов, которыми в достаточном количестве за счет собственной переработки Украина себя обеспечить не способна, а именно сырой нефти. Логика кажется отсутствующей, но секрет таких действий раскрывается просто — киевские власти ведут переговоры с ЕС о том, что финансирование резерва нефти будет профинансировано Брюсселем, предварительный объем инвестиций оценивается в 2,5 млрд. долларов США. Распределение такой суммы, очевидно, и является конечной целью данного законопроекта.