Города с самыми высокими зарплатами. Насколько учитывались бюджетники?

Москва, , 13:04 — REGNUM Результаты исследования городов с самыми высокими и низкими зарплатами не стали новостью: как правило, нефтегазовые мегаполисы, о которых идет речь, например, Сургут и Ханты-Мансийск, всегда лидируют в подобных опросах, считает ведущий эксперт по трудовому праву компании ФинЭкспертиза Саадат Рахманова.

Ранее был опубликован рейтинг агентства РИА Новости, согласно которому самая высокая зарплата в российских городах зафиксирована в Москве, Салехарде, Сургуте, Ханты-Мансийске и Южно-Сахалинске. Средняя чистая зарплата в Южно-Сахалинске в первом полугодии 2018 года составила 81,7 тысячи рублей.

Инфраструктура нефтедобычи, строительство газопровода, добыча полезных ископаемых с учетом дополнительного госбюджетирования позволяют этим регионам поддерживать высокие зарплаты, но и цены там соответствующие.

Что касается Москвы, многое зависит от того, насколько в исследовании учитывалась зарплата некоторых госкомпаний и бюджетных организаций в реальном выражении.

Яркие примеры — Почта России, суды от мировых до федеральных, вузы, медучреждения, интернаты для детей и пожилых людей. Как правило, средний персонал получает там от 12 тыс. до 25 тыс. рублей в месяц.

Вспомним, что к апрелю 2019 года правительство готовит пакет мер по борьбе с бедностью. Хотя программа и источники бюджетирования еще не прояснены, можно говорить о том, что государство хочет контролировать этот процесс.

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