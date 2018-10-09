Польша возвращается к проектам добычи сланцевого газа на своей территории

Варшава, , 13:01 — REGNUM 8 октября польская нефтегазовая государственная компания PGNiG сообщила о своих планах по увеличению добычи природного газа на территории Польши в период до 2025 года на 28%, до 1,75 млрд. кубометров в год.

Казалось бы — не самый выдающийся производственный план, но все дело в том, что новые объемы добычи будут достигнуты за счет сланцевого газа. Поиски сланцевых месторождений на территории Польши были начаты еще в 2009 году, в 2011 их общие объемы были оценены в гигантские 1,5 трлн. кубометров, после чего в этой стране ждали повторения «сланцевой революции» подобной той, что чуть раньше произошла в США. В Польше появились филиалы и представительства таких компаний, как Exxon, Chevron, Royal Dutch Shell, Cuadrilla Resources, а PGNiG и Chevron даже подписали меморандум о потенциальном сотрудничестве при поиске сланцевого газа в юго-восточной Польше на участках недр в Грабовичах, Зверзыничах, Фрамполе и Краснике с целью снижения затрат и ускорения геологоразведочных работ. Однако выяснилось, что в недрах Польши месторождения сланцевого газа расположены на глубинах не в 1−2 км, как в Техасе, а куда как глубже — не менее 4 км. Последней каплей стало снижение газовых цен из-за обвала мировых цен на нефть до уровня менее 50 долларов США за баррель в марте 2015 года — на том польская «сланцевая революция» и закончилась, так, собственно, и не начавшись.

За прошедшие годы отношение к добыче сланцевого газа значительно изменилось. Было принято решение, что получать право заниматься разведкой и добычей иностранные компании не смогут — уж слишком легко они отказываются от любых планах при появлении технологических затруднений. Поскольку нефтегазовая компания у Польши ровно одна, PGNiG и занялась разработкой собственной технологии, которая, как было выяснено в этом году, позволяет вести добычу на таких глубинах. Большие надежды компания возлагает на новое месторождение сланцевого газа, которое PGNiG обнаружила в районе Крамажувки.

В рамках реализации этой концепции PGNiG выполнила приличный объем геологоразведочных работ, и пробурила более 40 скважин в районе Крамажувки, из них 32 положительный результат. После проведения операции гидроразрыва пласта приток газа стабилизировался на уровне 70 тыс м3/сутки или 25 млн м3/год. Теперь PGNiG готовится интенсифицировать буровые работы. До 2022 года. PGNiG запланировала бурение в Прикарпатье 120 поисковых скважин, что и должно дать запланированный объем добычи.

Удастся ли полякам реализовать полностью все свои планы, которые теперь стали значительно скромнее, чем пять лет тому назад, согласятся ли с разработкой сланцевых месторождений надзирающие органы Евросоюза, покажет время. Планы и эксперименты — дело полезное, а пока Польша увеличила на 7% объем российского природного газа. Напомним, что подписанный в 1996 году так называемый «Ямальский контракт» действует до 2022 года и предусматривает поставки в Польшу российского газа в объемах до 10 млрд. кубометров в год. За 2016 и 2017 годы объемы потребления природного газа увеличились с 15 до 17 млрд. кубометров.