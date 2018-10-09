Нефть вступает в новую фазу продолжения роста

Москва, , 12:57 — REGNUM Цены на нефть 9 октября выросли, так как появилось больше доказательств того, что экспорт сырой нефти из Ирана, третьего по величине производителя ОПЕК, снижается до введения новых санкций США и как ураган, пересекающий Мексиканский залив. Экспорт сырой нефти Ирана упал еще больше в первую неделю октября, согласно данным о танкерах и промышленному источнику, поскольку покупатели искали альтернативы перед санкциями США, которые вступают в силу 4 ноября, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«При этом Саудовская Аравия, крупнейший производитель в Организации стран-экспортеров нефти, заявила, что на прошлой неделе она увеличит добычу нефти в следующем месяце до 10,7 млн баррелей в сутки. Между тем, нефтяные компании, работающие в Мексиканском заливе, закрыли почти 20% добычи нефти, так как Ураган «Michael» перебрался в восточные страны Персидского залива, включая Флориду. Все видят, что иранские поставки быстро сокращаются, и обещание Саудовской Аравии сбалансировать нефтяной рынок будет воплощен в реальность лишь через месяц», — пояснил эксперт.

Цены на нефть вчера корректировались на новости о том, что США могут смягчить обстоятельства касательно санкций в отношении Ирана и тем самым цены на нефть начали снижаться. Такого рода манипуляции рынком могут в итоге плохо сказаться на репутации США. И если сейчас происходит активная реакция на подобные заявления Вашингтона, то вскоре это утратит какую-либо силу. А буровая активность США должным образом не будет оказывать существенного влияния на цены черного золота.

«На данный момент нефтяной рынок вступает в новую фазу продолжения роста на фоне как геополитических факторов, так и природных, связанных с ураганом «Michael». Сюда можно также приписать и общую неопределенность относительно компенсации поставок иранского экспорта нефти на мировой рынок. Исходя из этого, в ближайшей перспективе при сохранении текущих внешних условий цена на нефть для марки Brent может торговаться выше $85,50 за баррель. А сланцевая нефть марки WTI будет находиться выше $75,30 за баррель», — считает Гасанов.

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