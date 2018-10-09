Матвиенко: банкам, занятым в отраслевых проектах, не помешают льготы

Москва, , 12:58 — REGNUM Рассмотреть вопрос льготных условиях для банков, задействованных в проектах в приоритетных отраслях экономики предложила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом она сказала в своем выступлении на форуме Российского фонда прямых инвестиций «Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее».

По словам Матвиенко, стоит рассмотреть вопрос об установлении льготных условий для банков, участвующих в реализации проектов в приоритетных отраслях экономики. Она напомнила, что бюджетом на 2019 год предусмотрено заметное увеличение кредитной поддержки для малых и средних предприятий.

Такая мера должна увеличить количество льготных кредитов. Это должно стать стимулом для малого бизнеса и привести к росту его доли в ВВП, пояснила она.

Как сообщало ИА REGNUM, Фонд развития промышленности выделит 1,64 млрд рублей займов на льготных условиях шести инвестиционным проектам в Свердловской, Курской, Пензенской, Псковской областях и Югре. Общая стоимость проектов превысит 6,5 млрд рублей.

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