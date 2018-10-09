Group-IB оценила ущерб финансовой сферы РФ от кибератак

Москва, , 13:03 — REGNUM Ущерб российской финансовой сферы от атак киберпреступников за год составил 2,96 млрд рублей, об этом 9 октября сообщает компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак.

Отмечается, что в результате кибератак ежемесячно теряют деньги один-два российских банка, ущерб от одного успешного хищения составляет в среднем $2 млн.

По словам генерального директора компании Ильи Сачкова, для победы над киберпреступностью необходима синхронизация законодательства на уровне государств, удар по экономической базе и каналам финансирования злоумышленников, введение моратория на разработку и продажу цифрового оружия, которое может оказаться в руках у киберпреступников.

Напомним, по данным Генпрокуратуры РФ, в 2017 году число преступлений в данной сфере увеличилось с 65 949 до 90 587. Доля от общего числа составила 4,4%. Наиболее часто совершается незаконный доступ в киберпространство и создание вредоносных программ.

Особую обеспокоенность вызывают мошенничества, совершенные с использованием электронных средств платежа. Их число резко выросло в первом полугодии 2018 года.

Читайте также: Вызов, но ожидаемый — адвокат о всплеске киберпреступности