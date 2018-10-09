Прибыль московских предприятий возросла в 2018 году на 42,6%

Москва, , 13:13 — REGNUM За первое полугодие 2018 года столичная промышленность показала значительный рост прибыльности бизнеса по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития города Москвы 9 октября.

«За первое полугодие нынешнего года успешность бизнеса в столице выросла на 42,6% по сравнению с январём-июнем 2017 года», — заявил вице-мэр по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Так, согласно данным Мосгорстата, рост прибыльности бизнеса произошёл за счёт развития отраслей, связанных с приёмом гостей во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в России. В частности, за первое полугодие прибыль гостиничного сектора Москвы увеличилась в 2,4 раза, индустрии развлечений возросла на 76%, кафе и ресторанов — на 45%.

Ефимов также отметил, что значительное увеличение прибыльности удалось зафиксировать в обрабатывающей промышленности города: она составила 130%. Рост обусловлен программой обновления столичной промышленности, которая начала свою работу в 2016 году. Одной из её главных целей которой является повышение конкурентоспособности московских производств.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2018 год в Москве вырос индекс промышленного производства обрабатывающих отраслей. Прирост по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составил 25,7%. Наибольшей положительной динамики достигло производство электрооборудования, химических веществ и транспортных средств. По данным направлениям прирост составил 121, 23 и 18 процентов соответственно.

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