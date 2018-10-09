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Вкладчики БТФ получат от АСВ около 1,76 млрд рублей

Экономика

Страховые выплаты начнутся 10 октября

Вкладчики БТФ получат от АСВ около 1,76 млрд рублей
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Деньги

Москва, 9 октября 2018, 12:31 — REGNUM  Агентство по страхованию вкладов выплатит вкладчикам лишенного лицензии «Банка торгового финансирования» около 1,76 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба АСВ.

Страховые выплаты начнутся 10 октября. По меньшей мере год принимать заявления и выплачивать компенсации будет Россельхозбанк, выбранный в качестве агента.

Вкладчики могут рассчитывать на компенсацию не более 1,4 млн рублей. Обратиться за выплатами могут около 1,7 тыс. клиентов банка БТФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк России отозвал лицензию у БТФ 28 сентября. Поводом стало существенное ухудшение финансовых показателей кредитной организации и непрозрачные для надзорного органа сделки по сокрытию денежных средств.

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