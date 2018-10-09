Маткапитал в России запретят тратить на непригодное жильё

Москва, , 12:09 — REGNUM В России будет усилен контроль за расходованием средств материнского капитала на улучшение жилищных условий. Соответствующий законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», внесённый Минтрудом России, был одобрен комиссией по законопроектной деятельности. Об этом сообщается на официальном сайте правительства РФ 9 октября.

Так, предлагается установить в качестве одного из оснований для отказа в удовлетворении заявления о распоряжении средствами маткапитала информации о признании непригодным для проживания жилого помещения.

Также предлагается исключить из числа организаций, предоставляющих займы, на погашение которых возможно направление средств материнского капитала, «иные» организации.

«Порядка 90% таких организаций неподконтрольны Банку России и другим государственным органам», — говорится в сообщении.

Это делает риски неправомерных действий с использованием средств маткапитала, направляемых на погашение займов, выдаваемых этими организациями, более высокими.

Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства, в случае его поддержки инициатива поступит на рассмотрение Госдумы.

Как сообщало ИА REGNUM, программа предоставления материнского капитала заработала в 2007 году. Тогда объем субсидии на улучшение жилищных условий, оплату обучения детей в пределах России или формирование накопительной трудовой пенсии матери составлял 250 тыс. рублей. в 2017 году действие программы продлили до 2021 года. С 2020 года правительство России намерено вернуть индексацию материнского капитала, сумма которого возрастёт с нынешних 453 тыс. до 470 тыс. рублей