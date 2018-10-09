Объем инвестиций в Кустанайскую область Казахстана вырос в два раза

Кустанай, Казахстан, , 12:11 — REGNUM В 2018 году объем внешних инвестиций в экономику Кустанайской области Казахстана составил 11,7 млрд тенге ($31,5 млн), что в 1,9 раза больше, чем годом ранее. Об этом 9 октября сообщает агентство «Казинформ» со ссылкой на заместителя акима (главы) Кустанайской области Мейржана Мырзалиева.

По его словам, в регионе проводится большая работа по привлечению инвестиций. В 2017 году в области запущены 14 новых проектов. Индекс физического объема инвестиций в 2018 году составил 112,9%. В 2017 году этот показатель составлял 104,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние десять лет в экономику Казахстана было инвестировано $250 млрд. В 2017 году приток прямых инвестиций составил $21 млрд.

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