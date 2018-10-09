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Жители России без виз могут посетить рекордное количество стран

Экономика

Российским гражданам доступны для посещения 119 стран

Москва, 9 октября 2018, 12:02 — REGNUM  Россия заняла 47-ю строчку в новом рейтинге паспортов для посещения стран без виз, который представила консалтинговая компания Henley & Partners. Согласно рейтингу, по данным на сентябрь 2018 года жителям России доступны для посещения 119 стран с безвизовым или упрощенным режимом, это является рекордным показателем. В начале 2018 года гражданам РФ были доступны без визы 110 стран мира, сообщали в Ассоциации туроператоров России.

По данным Henley & Partners, самый большой список стран, дающий право посещать без визы 190 стран мира, у граждан Японии. На втором месте Сингапур — 189 стран с безвизовым посещением. На третьем месте — Германия, Южная Корея и Франция (188 стран). Четвертое место рейтинга разделили Дания, Италия, Испания, Финляндия и Швеция.

Из бывших союзных республик в рейтинг паспортов для посещения стран без виз лидирует Украина, она оказалась на 41 месте (128 стран). Остальные республики бывшего СССР остались позади России. Так, Грузия заняла 50-е место (112 стран), Белоруссия — 68-е, Казахстан — 69-е (76 стран). Азербайджан — 75-е, Киргизия — 78-е, Армения — 80-е, Узбекистан — 82-е и Таджикистан — 83-е место.

Самые нижние строчки рейтинга занимают такие страны как: Пакистан, Сомали, Сирия, Ирак и Афганистан. Граждан этих стран без виз готовы принять лишь 30 стран.

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Как сообщало ИА REGNUM, ежегодный индекс паспортов компании Henley & Partners анализирует визовые правила более 200 стран и территорий мира и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда. Ранее новый рейтинг паспортов мира назывался «Рейтинг визовых ограничений».

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