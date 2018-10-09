Жители Иркутской области по-прежнему получают невысокие зарплаты

Иркутск, , 12:05 — REGNUM Иркутские статистики сегодня, 9 октября, обнародовали данные, свидетельствующие о невысоких доходах жителей региона. По их информации, а августе 2018 года средняя заработная плата работников организаций Иркутской области составила 39 662 рубля, что в сравнении с предыдущим месяцем меньше на 2,5%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Также отмечается, что если в целом по России средняя заработная плата в июле 2018 года составила 42 413 рублей, то оплата труда в Иркутской области была на 1734 рубля ниже этого уровня. Тем не менее, если сравнивать полученные данные с соответствующим периодом 2017 года, доходы населения Приангарья увеличилась на 9,4%. Тому в немалой ступени способствовало выделение федеральных средств на выполнение «майских указов».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в первом полугодии 2018 года средняя зарплата жителя России составила 42,5 тыс. рублей, но в в Иркутской области она не превышала 31 тысячу рублей.

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