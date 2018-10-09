Балаковская АЭС поможет Саратовскому медцентру улучшить качество услуг

Балаково, Саратовская область, , 11:56 — REGNUM При поддержке специалистов Балаковской АЭС в Саратовском медицинском центре ФМБА России г. Балаково (бывшая МСЧ-156) уже второй год реализуется проект «Бережливая поликлиника», направленный на повышение эффективности оказания медицинских услуг населению и улучшение условий труда медицинских работников.

Как сообщили в управление информации и общественных связей Балаковской АЭС, в 2017 году в рамках проекта Росатома в Саратовском медицинском центре была проведена реконструкция регистратуры и оптимизирована ее работа с использованием современных инструментов коммуникации, информатизации и формирования доступной среды. Отремонтирован первый этаж поликлиники, приобретено дополнительное медицинское оборудование. На эти цели Балаковская АЭС направила более 10 млн рублей. В 2018 году работа по проекту продолжилась.

«Совместная рабочая группа, в состав которой вошли специалисты атомной станции и представители медицинского центра, ключевыми направлениями для проекта «Бережливая поликлиника» определила совершенствование процесса диспансперизации и процедуры получения документов для санаторно-курортного лечения, — рассказала начальник отдела социального развития Балаковской АЭС Елена Горбачева. — Затягивание сроков получения соответствующих справок сказывается на своевременности участия балаковцев в заявочных кампаниях на санаторно-курортное лечение на предприятиях и в органах социальной защиты».

Рабочая группа проекта, проанализировав текущую ситуацию по выбранному направлению, разработала текущие карты процессов. В результате изменен график работы кабинета №105, куда посетители обращаются за справками. С 1 октября он работает по понедельникам и средам с 11:00 до 19:00, в другие будние дни — с 8:00 до 16:00, что удобно для всех категорий населения.

Оба проекта будут завершены до конца года. Ожидается, что после реализации мероприятий время, которое необходимо затратить на получение справки для санаторно-курортного лечения, сократится в среднем со 185 до 85 минут. Время протекания процесса диспансеризации взрослого населения сократится с 240 до 145 минут.