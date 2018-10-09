«Саботаж управленцев»: в Югре разбираются с крупногабаритным мусором

Ханты-Мансийск, , 11:52 — REGNUM Общественники Югры выявили очередную системную проблему по утилизации мусора в регионе. Ранее они выяснили, почему автономный округ завален строительным мусором. В начале октября настал черёд разобраться с разрастающимися по автономному округу несанкционированными свалками отслужившей мебели, электротехники, автопокрышек и прочих крупногабаритных отходов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Эксперты Общероссийского народного фронта посетили в начале октября 2018 года стихийные свалки крупногабаритных отходов в поселении Горноправдинск и посёлке Бобровском Ханты-Мансийского района. И отметили, что в 2017 году ликвидированные здесь свалки увеличились по объёму в десять раз.

А возле мусорных контейнеров жителям посёлков крупный мусор оставлять запрещено. Глава Горноправдинского сельского поселения Олег Садков оправдывается, мол, на местном полигоне коммунальных отходов мебель, холодильники, покрышки и подобный мусор принимать запрещено. Вот и растут свалки в лесах. Тем временем тратятся огромные суммы на штрафы, которые Росприроднадзор накладывает на районную администрацию. В январе за загрязнение земельного участка в Горноправдинске отходами производства и потребления местным властям пришлось выложить в наказание 700 тыс. рублей.

Однако местная активистка Елена Шабальникова уверяет: свалка для крупногабарита в Горноправдинске есть, но её владелец, частный предприниматель, установил непомерную цену за 1 куб. м мусора.

«Больше ни в одном муниципалитете района жителей не вынуждают отдельно платить за вывоз крупногабаритного мусора. И только в нашем поселении люди страдают из-за просчетов ответственных чиновников», — возмущается жительница Горноправдинска.

Не лучше ситуация с крупногабаритным мусором обстоит в посёлке Бобровкий, который входит в поселение Горноправдинск.

«Для того чтобы вывезти крупногабаритный мусор из Бобровки, жителям необходимо заказывать отдельную машину. Однако этого никто не делает: дорого, да и везти мусор некуда, бесплатного полигона для этих целей нет. Значит, придется оплачивать не только машину, но и складирование», — поясняет специалист по организационным работам администрации Горноправдинска Вольдемар Шрайнер.

Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Югре Евгений Печерица отмечает, что ещё в 2014 году в Горноправдинске было запланировано обустройство пяти площадок по сбору крупногабаритных отходов.

«Кроме низкой экологической культуры граждан, которые здесь проживают, мы констатируем факты откровенного саботажа местных управленцев, игнорирующих свои обязанности по организации системы сбора крупногабаритного мусора», — констатирует общественник.

Между тем общественники отмечают, что несанкционированное складирование где ни попадя строительного, крупногабаритного и прочих отходов характерно для всей Югры. На интерактивной карте свалок зафиксировано 1090 несанкционированных мусорок, а ликвидированы лишь 522 из них. Видимо, помимо администраций муниципалитетов, необходимо конкретно и на серьёзные суммы штрафовать за несанкционированные свалки ответственных чиновников, отмечают общественники. Тогда, возможно, и будет толк от ежегодных многочисленных субботников.

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