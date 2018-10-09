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«Росэлектроника» наградила победителей конкурса «Фестиваль инноваций»

Экономика

Ряд разработчиков получили статус технологических партнеров

Алушта, Крым, 9 октября 2018, 11:48 — REGNUM  Одиннадцать претендентов, представивших наиболее инвестиционно‑ и технологически — привлекательные проекты, стали победителями конкурсов в рамках «Фестиваля инноваций», организованного ведущими российскими предприятиями. Об этом 9 октября сообщает компания «Росэлектроника», представитель которой возглавил экспертный совет фестиваля.

Отмечается, что в конкурсах принимали участие 80 претендентов. Они представили свои проекты на площадке мероприятия, проходившего в рамках IV Международного форума «Микроэлектроника 2018» в Алуште (Крым). Отбор проектов в 2018 году был организован через платформу, объединяющую промышленные предприятия, институты развития, фонды и высшие учебные заведения, созданную для поиска и привлечения стартапов в рамках диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса.

В ходе очного ознакомления с проектами некоторые разработчики получили статус технологических партнеров. В частности, технологическими партнерами «Росэлектроники» стали ООО «50 Ом технолоджиз» и R&D Group LTD. В качестве технологического партнера АО «НИИМА «Прогресс» была выбрана компания Magmid.

В этом году форум «Микроэлектроника 2018» посетили 537 делегатов из 51 города. Одним из итогов Форума стало формирование консорциума дизайн-центров микроэлектронной промышленности России, в который уже вошло порядка 50 участников.

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