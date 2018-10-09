Повышение пенсионного возраста сэкономит 3 трлн рублей — глава ПФР

Москва, , 11:42 — REGNUM Только в ближайший год экономический эффект от повышения пенсионного возраста составит 90 млрд рублей. А за шесть лет удастся сэкономит почти три триллиона рублей. Такие цифры привёл глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

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Он пояснил, что достичь этого удастся за счёт сокращения числа пенсионеров. Так, в 2019 году их станет на 300 тыс. человек меньше.

«Эти деньги сейчас направляются на индексацию пенсий, а также на предоставление дополнительных льгот», — цитируют «Известия» слова главы ПФР.

По прогнозам, сбалансированность пенсионной системы будет достигнута к 2030 году. К этому времени «трансферты из бюджета, покрывающие разницу между доходами и расходами, будут стремиться к нулю».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сбербанк подсчитал средний доход работающего пенсионера в России. С учётом пенсии и зарплаты (в среднем почти 32 тыс. рублей) женщины после 55 лет и мужчин после 60 лет получают 46 тыс. рублей. Также есть и пенсионеры, доход которых превышает 100 тыс. рублей. Однако таковых всего 4%.

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