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В Фонд капремонта Ивановской области пришли силовики

Экономика

В офисе регионального оператора проводятся оперативные мероприятия

В Фонд капремонта Ивановской области пришли силовики
Цитата из х/ф «Место встречи изменить нельзя». Реж. Станислав Говорухин. 1979. СССР
Обыск

Иваново, 9 октября 2018, 11:36 — REGNUM  Оперативные мероприятия проводятся в офисе Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области 9 октября.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Ивановской области осуществляют выемку документов, сообщило Ivanovonews. Известно также, что постановление об обыске не предъявлено. С чем связаны оперативные мероприятия, также неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября Генеральная прокуратура РФ внесла представление в адрес губернатора Станислава Воскресенского. В частности, по данным прокуроров, из 542 многоквартирных домов, капитальный ремонт которых предусмотрен программой капремонта в 2018 году, ни один отремонтирован не был. При этом задолженность по взносам в фонд достигла 445 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Губернатор Ивановской области получил представление от Генпрокуратуры

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