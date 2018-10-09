Госдолг Петербурга в 2019 году увеличится минимум в два раза

Санкт-Петербург, , 11:37 — REGNUM Государственный долг Петербурга в 2019 году увеличится минимум вдвое, максимум — в три раза. Об этом заявил глава комитета финансов Алексей Корабельников, передает корреспондент ИА REGNUM.

О динамике госдолга Корабельникова спросил врио губернатора Александр Беглов на заседании правительства. В абсолютных цифрах госдолг должен составить почти 52 млрд рублей согласно плану.

«Но это величина максимальная. Мы, естественно, к максимальным показателям не стремимся и в ходе исполнения бюджета стараемся направить и остатки на начало года, и дополнительные доходы, которые поступают сверх плана, сокращаем дефицит», — объяснял Корабельников.

Но Беглова интересовало процентное соотношение, которое глава комитета финансов упорно пытался не назвать. В итоге, все же выяснилось, что в 2018 году госдолг Петербурга составит около 7% от собственных доходов городской казны, а в 2019 году может составить уже 20%. Впрочем, Корабельников предполагает, что цифру можно будет сократить примерно до 15% от доходов казны.

«То есть мы долг Петербурга увеличим в два раза почти. Потом подробнее мне справочку подготовьте. В два раз увеличение долга — время сейчас непростое», — оценил Александр Беглов.

Согласно проекту закона о бюджете на 2019 год, общий объем доходов составит 576 млрд 295 млн рублей, расходов — 628 млрд 254 млн рублей, дефицит — 51 млрд 959 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Смольный ждет роста зарплат в Петербурге на 10% ежегодно