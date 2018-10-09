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Доходы Крыма от курортной сферы увеличились на четверть

Экономика

Бюджет республики за первое полугодие заработал более миллиарда рублей

Доходы Крыма от курортной сферы увеличились на четверть
Марина Каширская © ИА REGNUM
Крым

Симферополь, 9 октября 2018, 11:27 — REGNUM  Удачный курортный сезон пополнил в первом полугодии бюджет Крыма почти на 1,2 миллиарда рублей, что на четверть больше, чем в прошлом году. Об этом 9 октября на заседании крымского правительства рассказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

«Крымский бюджет заработал 1 миллиард 170 миллионов рублей. Это на 26,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2018 году прямые доходы от туристической отрасли составили 6%, а за аналогичный период прошлого года — 3,3% в общей схеме налога», — подчеркнул Вадим Волченко.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Крым побил постсоветский рекорд по количеству отдыхающих, приняв у себя более 6 миллионов 164 тысяч человек. До этого максимум был отмечен в 2012 году — 6,1 миллиона туристов.

Читайте ранее в этом сюжете: Крым побил постсоветский рекорд по количеству отдыхающих

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Туризм в Крыму
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