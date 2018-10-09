Венесуэла завершит 2018 год с инфляцией в миллион процентов

Каракас, , 11:25 — REGNUM Инфляция в Венесуэле превысила 81 000% с начала 2018 года, к началу нового года она подойдет с инфляцией в 1 000 000%. Об этом написал в своем микроблоге в Twitter глава комитета по финансам Национальной ассамблеи Рафаэль Гусман.

В сентябре инфляция составила 233,3%. За девять месяцев года показатель составил 81 043%, прогноз на конец года — 1 030 281%, отметил депутат. Гусман добавил, что экономические меры правительства «потерпели крах и углубили кризис».

Как сообщало ИА REGNUM, Боливарианская Республика Венесуэла переживает политический и экономический кризис. В стране наблюдается гиперинфляция, растут цены. В августе в стране запущена деноминация. Новую валюту суверенный боливар привязали к петро — криптовалюте, обеспеченной нефтяными запасами страны.

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