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Камаз сохранил объем производства на уровне прошлого года

Экономика

Количество произведенных машкомплектов составило 26,5 тыс. единиц в январе-сентябре 2018 года

Камаз сохранил объем производства на уровне прошлого года
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
КАМАЗ

Набережные Челны, Татария, 9 октября 2018, 11:23 — REGNUM  Объем выпуска машкомплектов в подразделениях единого технологического цикла завода Камаз составил 26,5 тыс. единиц за девять месяцев 2018 года, что соответствует объему выпуска за аналогичный период прошлого года. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечается, что завод двигателей и совместное предприятие «Камминз Кама» выпустили и отправили заказчикам в сентябре почти 3,8 тыс. двигателей и силовых агрегатов. Всего за три квартала текущего года выпущено более 28,8 тысяч единиц этой продукции, что превышает показатель прошлого года на 3%.

Партнеры завода получили с начала года запасных частей на сумму около 17 млрд. рублей, в том числе в сентябре — на 1,8 млрд. Также предприятие выпустило продукцию диверсификации на сумму 873 млн руб., а всего с начала года — на 5,68 млрд рублей.

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