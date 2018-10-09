Муниципальные предприятия Якутска находятся в плачевном состоянии: мэр

Якутск, , 11:49 — REGNUM Нерешённые финансовые вопросы МУПов Якутска тянут на 900 млн рублей и препятствуют их развитию. Об этом на встрече с депутатами гордумы заявила глава города Сардана Авксентьева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии столицы республики.

Читайте также: Якутск сэкономит 800 тыс. рублей, отказавшись от визита шубного модельера

Финансовую устойчивость и эффективность работы муниципальных предприятий Авксентьева считает недостаточными.

«Нам предстоит решить вопросы и провести ряд мероприятий по финансовому оздоровлению муниципальных предприятий, которые сегодня находятся в плачевном состоянии», — пояснила мэр Якутска.

По данным Сарданы Авксеньтьевой, пакет нерешённых финансовых вопросов составляет порядка 900 млн рублей, и «ни у экономистов, ни у финансистов предложений пока нет».

Читайте также: Представительские автомобили мэрии Якутска продадут в течение месяца

«Задолженность «Якутдорстрой» препятствует дальнейшему развитию предприятия. Также комплекс проблем имеет МУП «ЯПАК», задолженность только по арендной плате за землю составляет около 27 млн рублей, МУП «Теплоэнергия» потребители задолжали более 20 млн рублей», — также сообщила Сардана Авксентьева.

Как сообщало ИА REGNUM, во время своей избирательной кампании избранная 9 сентября мэром Якутска Сардана Авксентьева («Партия возрождения России») обещала выставить на торги внедорожники, стоящие на балансе мэрии, сократить расходы на содержание главы Якутска, отменить инаугурации, пышные приёмы и корпоративные праздники, отказаться от заграничных командировок мэра, выездов городских делегаций за пределы республики и страны.