В МВФ рекомендуют Италии не снижать пенсионный возраст

Рим, , 10:48 — REGNUM Реформы пенсионной системы и рынка труда в Италии не должны пересматриваться, полагают специалисты Международного валютного фонда, передает информагентство Ansa во вторник, 9 октября.

Такие рекомендации содержатся в регулярном обзоре состояния мировой экономики (World Economic Outlook) за октябрь 2018 года.

В МВФ также полагают, что итальянским властям следует принять дополнительные меры в сфере труда и увязать уровень заработной платы с производительностью труда на том или ином предприятии.

Новое правительство Италии заложило в проект бюджета 2019 года средства на снижение пенсионного возраста. Сейчас возраст выхода на пенсию рассчитывается по сложной схеме и в среднем составляет 67 лет. По новым правилам на пенсию сможет выйти любой гражданин, сумма возраста и трудового стада которого не меньше 100 и который проработал не менее 38 лет — например, 62-летний гражданин с 38-летним стажем.

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