«Газпром нефть» осваивает производство критически важной продукции

Москва, , 10:47 — REGNUM Игольчатый кокс — продукт глубокой переработки нефти, крайне востребованный в цветной металлургии, именно он используется в производстве графитированных электродов для цветной металлургии, для производства металлов и сплавов с минимальным количеством примесей, без него невозможно функционирование электродуговых печей. Металлы и сплавы, которые производятся с обязательным использованием графитированных электродов марки Ultra High Power, критически важны для атомной, авиастроительной, космической и оборонной промышленности.

До последнего времени 100% игольчатого кокса, используемого в России импортировались — единственное в СССР предприятие, на котором было освоено его производство, находилось в Туркмении, в 90-е годы оно было закрыто. Технологией производства высококачественного игольчатого кокса в мире владеют всего несколько компаний из США и Японии, поэтому мировой рынок игольчатого кокса в известной степени монополизирован ими до 90%. В 2017 году произошел резкий и во многом неожиданный рост спроса на игольчатый кокс (около +15%) со стороны производителей графитированных электродов (+10%), особенно марки UHP (+15%), а также на материал (игольчатый кокс) для литий-ионных батарей (+37%), на мировом рынке начал ощущаться дефицит игольчатого кокса. Цены на игольчатый кокс к настоящему моменту по сравнению с началом 2017 года выросли в 8 раз.

В современной России первую опытную партию игольчатого кокса объемом 1 тысяча тонн Омский НПЗ, принадлежащий «Газпром нефти» получил в 2015 г., разработка технологического проекта была осуществлена специалистами Уфимского нефтяного технического университета. В сентябре 2017 года было закончено создание проекта реконструкции установки замедленного коксования, общая стоимость его реализации составила 5,2 миллиарда рублей.

8 октября «Газпром нефть» сообщила о том, что все новое технологическое оборудование доставлено на Омский НПЗ, специалисты приступили к его монтажу. Запуск отечественного производства критически важен для целого ряда российских предприятий, проект Омского НПЗ смело можно назвать стратегическим. Планируется, что ввод установок по производству игольчатого кокса в эксплуатацию состоится в начале 2020 года, на Омском НПЗ будет производиться 38,7 тысяч тонн продукции в год. Этого будет достаточно не только для нужд российской промышленности, но и для экспортных поставок — напряженная обстановка с игольчатым коксом на мировых рынках, по оценкам специалистов, продлится не менее 7−8 лет. Самое неожиданное в этом критически важном для России проекте импортозамещения — то, что благодаря производству новой продукции Омский НПЗ уменьшит количество отходов нефтепереработки — нефтяной кокс производят из самых тяжелых ее остатков.