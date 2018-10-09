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Новосибирские энергетики провели в школах около 100 уроков безопасности

Экономика

На уроках школьники узнают об опасности электрического тока и правилах поведения вблизи энергообъектов

Новосибирск, 9 октября 2018, 10:18 — REGNUM  Около 100 уроков электробезопасности провели сотрудники компании «Региональные электрические сети» в школах Новосибирской области в наступившем учебном году, сообщает 9 октября пресс-служба предприятия.

«На занятиях, экскурсиях и иных мероприятиях по профилактике электротравматизма, проведенных в сентябре 2018 года, побывало около 4 тысяч учащихся», — говорится в сообщении.

В ходе занятий энергетики рассказывают об опасности электрического тока, демонстрируют слайды с правилами поведения вблизи энергообъектов, знаками безопасности и другой полезной информацией, раздают ребятам красочные листовки-комиксы, буклеты и плакаты.

Отмечается, что за 9 месяцев 2018 года специалистам АО «РЭС» удалось охватить профилактической работой около 22 тысяч учащихся в 511 учебных заведениях, что почти на 20% выше уровня аналогичного периода 2017 года.

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