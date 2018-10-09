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ЕБРР определил новую стратегию развития для Украины

Экономика

Прошлая действовала с 2014 года

Киев, 9 октября 2018, 10:23 — REGNUM  Новая стратегия для Украины на следующие пять лет была утверждена Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), сообщают 9 октября «Украинские новости».

Согласно сообщению, стратегия была утверждена советом директоров ЕБРР. Главными направлениями для инвестирования на Украине выбраны приватизация, энергетическая безопасность и эффективность, финансовый сектор, торговля и инфраструктуры. Планируется продолжить либерализацию энергетического рынка.

Отмечается, что новая стратегия заменит прошлую, которая реализовывалась на Украине с 2014 года.

Напомним, ЕБРР — самый крупный инвестор на Украине. Так, с 1993 года банк уже взял обязательства на предоставление почти 12,1 млрд евро для порядка 400 различных проектов.

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