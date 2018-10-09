ЕБРР определил новую стратегию развития для Украины

Киев, , 10:23 — REGNUM Новая стратегия для Украины на следующие пять лет была утверждена Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), сообщают 9 октября «Украинские новости».

Согласно сообщению, стратегия была утверждена советом директоров ЕБРР. Главными направлениями для инвестирования на Украине выбраны приватизация, энергетическая безопасность и эффективность, финансовый сектор, торговля и инфраструктуры. Планируется продолжить либерализацию энергетического рынка.

Отмечается, что новая стратегия заменит прошлую, которая реализовывалась на Украине с 2014 года.

Напомним, ЕБРР — самый крупный инвестор на Украине. Так, с 1993 года банк уже взял обязательства на предоставление почти 12,1 млрд евро для порядка 400 различных проектов.