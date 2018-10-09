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Жириновский сочувствует Дерипаске

Экономика

И советует хранить деньги в государственных банках

Жириновский сочувствует Дерипаске
Цитата из к/ф « Иван Васильевич меняет профессию». реж. Леонид Гайдай. 1973.СССР
Храните деньги в сбеегательных кассах

Москва, 9 октября 2018, 10:15 — REGNUM  Заморозки денежных средств граждан РФ, в том числе бизнесмена Олега Дерипаски, можно было бы избежать, если бы они хранили активы в российских госбанках. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 октября, об этом журналистам заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«В США заморозили активы Олега Дерипаски. Это наш талантливый предприниматель. Мы ему сочувствуем», — заявил Жириновский.

Между тем, по его словам, предприниматели РФ часто покупают огромные особняки за границей и предпочитают хранить средства в других юрисдикциях, что достаточно рискованно.

«Храните деньги в Сбербанке, Внешторгбанке, Открытии — неважно, в государственном банке. Нет, они увозят за границу. Что вы теперь будете делать? Ведь все ваши деньги арестуют», — отметил Жириновский.

Власти США в рамках действующих санкций заморозили американские активы российского бизнесмена Олега Дерипаски, в частности, принадлежащие ему дома в Вашингтоне и Нью-Йорке, сообщила The New York Post со ссылкой на представителей Минфина США.

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