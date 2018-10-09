Ураган «Майкл» вернет цены на нефть к $85

Москва, , 10:12 — REGNUM После недели высокого роста на торгах 8 октября нефтяные котировки сдали позиции. Нефть марки Brent снизилась в моменте до $82,70 а баррель, цена марки WTI опускалась до $73,20 за баррель. Причиной стала новость от агентства Reuters с ссылкой на неназванного американского чиновника, что США готовы смягчить санкции в отношении стран, которые уже снизили покупки нефти у Ирана, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант Teletrade (ООО «ТелетрейдБел») Михаил Грачев.

«Не исключено, что это была просто очередная утка из Штатов с целью сбить рост цен на нефть. Аналогичная история была в этом году с алюминием, когда весной США ввели санкции в отношении «Русала», но в итоге это обернулось ростом цен на металл, особенно на американском рынке. Потом были заявления, что с господина Дерипаско санкции снимаются, акции «Русала» восстановились, цены на алюминий скорректировались, а воз остался там же — господин Дерипаско ограничен в правах собственности на недвижимость в США со всеми вытекающими», — пояснил эксперт.

Так и в случае с нефтью — цена галлона бензина в Штатах поднялась до $3, что совсем не вписывается в предвыборную политику Трампа накануне промежуточных выборов. Но рынок нефти более консервативен, и одного голословного заявления недостаточно, чтобы развернуть цены.

«9 октября на открытии торгов цена растет и Brent добавляет 0,52%. Фактор иранских санкций никто не отменял и, вероятнее всего, цена останется выше $82 — 83 за баррель. А в США набирает силу ураган «Майкл», который уже заставил остановить добычу в мексиканском заливе. И хотя этот фактор носит краткосрочный характер, в ближайшие дни цены могут вернуться к $85,00 за баррель», — полагает Грачев.

Читайте также: Давление на нефть оказывает рост доллара