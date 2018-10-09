Совещание представителей МВФ и Всемирного банка стартовало на Бали

Денпасар, Индонезия, , 10:20 — REGNUM Начальник Банка Индонезии Перри Варджоу заявил, что для Индонезии важно, чтобы развивающиеся страны оказали значительное влияние на формирование глобального экономического роста, чтобы динамика мировой экономики была обусловлена не только развитыми странами, сообщает Antaranews.

«Экономический рост в мире должен поддерживаться не только Соединенными Штатами, но и другими странами, особенно развивающимися рынками», — подчеркнул Перри Варджоу в своем выступлении на ежегодном собрании представителей Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ) 2018 на индонезийском острове Бали, 8 октября.

В совещаниях МВФ — ВБ 2018 примут участие министры финансов и руководители центральных банков из 189 стран.

Как известно, ежегодное совещание двух крупнейших многосторонних институтов в мире было проведено на фоне растущей глобальной экономической неопределенности. На эту неопределенность, в частности, повлияла динамика денежно-кредитной политики развитых стран, которая затронула поток иностранного капитала в развивающиеся страны, а также торговая война между США и Китаем.

Власти Индонезии намерены способствовать ускорению «более сбалансированного восстановления мировой экономики между странами».

«Мы хотим бороться за развитие инфраструктуры, которая финансируется не только государственным бюджетом, государственными предприятиями, но и частными компаниями», — заявил Перри Варджоу.

Напомним, в рамках совещания будет проведено 10 основных мероприятий и 107 параллельных заседаний. Затем на ежегодном собрании МВФ-ВБ 2018 года также будут представлены девять мероприятий по финансированию инфраструктуры, 12 мероприятий, связанных с цифровой экономикой, и пять мероприятий, связанных с исламской экономикой. Ежегодная встреча МВФ-ВБ 2018 продлится до 14 октября.