Мэрия Воронежа объяснила, что мешает сносу аварийных домов

Воронеж, , 10:09 — REGNUM 22 расселенных аварийных жилых дома в Воронеже снесены в 2018 году. Такие данные привел руководитель управления жилищных отношений Олег Зацепин на еженедельном оперативном совещании в мэрии 8 октября, сообщила пресс-служба. Речь идет о домах, расселяемых в рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

В общей сложности на 2018 год запланирован снос 30 расселенных жилых домов, на эти цели из бюджета выделено 18,9 млн рублей. Стоимость работ по сносу с 2015 года снизилась фактически в четыре раза — с 457 рублей за один кубометр до 124 рублей, а потому проблем с финансовой составляющей вопроса возникнуть не должно. Тем не менее, по словам Зацепина, сложности со сносом домов есть — сейчас таких проблемных домов 24. Так, в ряде аварийных домов в собственности юридических и физических лиц находятся нежилые помещения. Еще в девяти аварийных жилых домах идет работа по передаче гражданам денежного возмещения по решению суда, а в одном доме жители уже получили возмещение, но по закону у них есть право на пользование жильем еще в течение шести месяцев. После этого дом будет снесен.

Но наиболее сложная ситуация, по словам Зацепина, сложилась с семью домами (ул. Чебышева, д. 4; ул. Димитрова, д. 125, д. 143; ул. Азовская, д.28, д. 32; ул. Костромская, д. 24; ул. Ростовская, д. 27), в которых расположены помещения, находящиеся в федеральной собственности — защитные сооружения гражданской обороны. Вопрос пытались решить многократными обращениями в территориальное управления Росимущества, но пока дома в муниципальную собственность для дальнейшего сноса так и не переданы.

Отметим, что в сентябре мэрия заявляла о планах по сносу на 2018 год 61 дома. По состоянию на 5 сентября было снесено 18 из них.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, программа «Снос и реконструкция ветхого многоквартирного жилищного фонда в городском округе города Воронеж» действует в Воронеже с 2010 года. Изначально она была рассчитана на пять лет, затем ее действие продлили до 2030 года. Программа предусматривает снос жилых домов постройки 1940−50-х годов — в городе есть целые кварталы таких домов — и строительство современных зданий. Однако при реализации программы власти столкнулись с рядом сложностей, в числе которых — низкий интерес со стороны инвесторов, сложности при расселении, а также проблемы со сносом тех домов, которые все же сумели расселить.

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