Треугольник Новосибирск – Барнаул – Кемерово будет новой «столицей» Сибири?

Барнаул, , 10:12 — REGNUM Секретарь Бюро Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Алтайском крае, кандидат философских наук Владислав Вакаев назвал «конъюнктурным» заявление президента Русского географического общества, министра обороны России Сергея Шойгу по поводу необходимости создания крупного финансово-промышленного центра для развития сибирских и дальневосточных регионов. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM инициативу уравновесить Москву, создав крупный финансово-промышленный центр для развития сибирских и дальневосточных регионов, он в частности, отметил:

«К сожалению, сегодня мы слышим много обещаний, но видим очень мало реальных дел. Сибирь действительно получила несколько импульсов для развития в свое время. Начиная с царских времен и заканчивая советским периодом было вложено немало сил для развития этого непростого региона. В последнее же время мы видим, как жизнь постепенно уходит с огромной территории, находящейся за Уралом. Об этом красноречиво говорят цифры снижения количества населения. Люди уезжают из Сибири, с Дальнего Востока и едут в более благоприятные для жизни регионы.

Поэтому, на мой взгляд, уже назрел вопрос о реализации серьезных проектов, которые призваны для создания качественно новых условий для людей, проживающих на этой территории. Я думаю, что слова Шойгу — это конъюнктурное заявление, связанное с тем, что в Сибири и на Дальнем Востоке ясно дали понять федеральному центру, что они категорически не согласны с проводимой политикой. Об этом говорят и результаты прошедших 9 сентября выборов в этих регионах. Поэтому нам нужны серьезные усилия и глобальные проекты (которые бы обсуждались с населением данной территории).

Приведу пример. У меня очень много вопросов к анонсированному проекту строительства моста на Сахалин. Это огромные затраты с непонятным эффектом. Тогда как гораздо меньше усилий и средств можно было бы вложить, например, для развития территории, в которой проживает огромное количество людей. Речь идет о треугольнике Новосибирск — Барнаул — Кемерово. На данном участке живет чуть ли не треть населения территории за Уралом. Я считаю, что стоит здесь вложить средства, и мы сделаем большой шаг вперед для развития Сибири. Вот в этом направлении и нужно двигаться. Посмотрим, как в ближайшее время будет действовать федеральная власть».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о необходимости продолжить начатую ещё в царское время политику развития Сибири и Дальнего Востока путём создания крупного финансово-промышленного центра (своего рода «столицы») Сергей Шойгу заявил на днях в интервью журналу «Неизвестная Сибирь», чем вызвал широкий общественный интерес.

Читайте ранее в этом сюжете: Зачем Шойгу решил уравновесить Москву, предложив создать «столицу» в Сибири