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В реестре Ростовской области – более 2 тыс. обманутых дольщиков

Экономика

Региональные власти заявили о вводе в эксплуатацию в 2018 году трёх многоквартирных домов. Ранее депутаты донского парламента пообещали достроить в текущем году 14 объектов

Ростов-на-Дону, 9 октября 2018, 10:06 — REGNUM  В Ростовской области в 2018 году сданы три многоквартирных дома, в строительство которых были вложены средства дольщиков. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве. Вместе с тем число жертв строительных пирамид, внесённых в региональный реестр, возросло.

«По данным региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, включено 2157 человек. Всего в план-график включено 68 многоквартирных домов, из которых большинство проблемных объектов расположено в Ростове-на-Дону, Таганроге, в Аксайском районе», — сказал заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш.

По его словам, в текущем году в эксплуатацию введены три объекта. расположенные в Шахтах, Таганроге и Новошахтинске.

ИА REGNUM напоминает, что ранее депутаты Законодательного собрания Ростовской области пообещали в 2018 году достроить 14 долгостроев. Таким образом справить новоселье должны около 1,2 тыс. семей.

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Проблемы долевого строительства жилья
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