Рубль пребывает в локальном уравновешенном состоянии

Москва, , 10:04 — REGNUM На курс рубля сейчас влияют, прежде всего, внешние факторы. Но нефтяные цены сегодня, 9 октября, остановили движение вниз последних дней, которое давит на рубль. Цена Brent пока «топчется» в узком и комфортном для рубля диапазоне $84−85 за баррель, заявил корреспонденту ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман.

Доллар на мировом рынке также находится в хрупком равновесии после ралли начала октября. Индекс доллара DX слабо повышается с 95,40 к 95,46 п. Не предполагается в течение дня значимых событий, заявлений или выхода важной статистики, способных существенно изменить курс рубля.

«Таким образом, российская валюта пребывает в локальном уравновешенном состоянии. Поэтому можно предположить, что её движение 9 октября окажется незначительным, не выходящим за пределы узкого текущего диапазона. Для доллара к рублю это 66−67 руб., для евро к рублю — 75,70−77,14 руб.», — считает эксперт.

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