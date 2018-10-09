Консолидированный бюджет Ульяновский области дополнительно получил 1,3 млрд

Ульяновск, , 09:53 — REGNUM В ходе аппаратного совещания 8 октября губернатор Ульяновской области Сергей Морозов озвучил итоги налоговых и неналоговых поступлений за 9 месяцев 2018 года. Консолидированный бюджет региона превысил 38 млрд рублей.

«За январь-сентябрь мы собрали в консолидированный бюджет 38,1 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост наблюдается почти на 4 млрд рублей. Мы изначально поставили высокую планку, и в результате не только преодолели ее, но и значительно перевыполнили план. В итоге в бюджет дополнительно поступили 1,3 млрд рублей. Это, прежде всего, результат грамотной работы с доходными источниками», — отметил глава региона.

По данным Минфина, весомый вклад в пополнение консолидированного бюджета внесли доходы региональной казны. За 9 месяцев региональный бюджет составил 32,6 млрд рублей, что на 1,2 млрд рублей больше первоначального плана. Налоговые и неналоговые доходы увеличились по сравнению с прошлым годом на 3,7 млрд рублей.

Наибольший удельный вес в структуре поступлений приходится на налог на прибыль организаций — 9,1 млрд рублей, налог на доходы физических лиц — 7,7 млрд рублей и акцизы — 7,1 млрд рублей.

Также на 105 млн рублей выросли доходы бюджетов муниципальных образований. За девять месяцев они составили 5,45 млрд рублей.