В Тюмени директор стройфирмы отдан под суд за пропажу денег дольщиков

Тюмень, , 09:59 — REGNUM В Тюменской области перед судом предстанет бывший директор ООО «ПСК «Континент», обвиняемый в нарушении прав дольщиков. Уголовное дело расследовалось с августа 2017 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры по региону.

По версии следствия, 42-летний директор ООО «ПСК «Континент» в 2011—2012 годах вывел деньги дольщиков и активы компании. Это привело к затянувшемуся на годы строительству многоэтажных домов в центре Тюмени: по ул. Ленина-Кирова и ул. Герцена-Камышинская-Смоленская-Дзержинского.

Деньги выводились через фиктивную фирму, полагает следствие. Бывший директор ООО «ПСК «Континент», по версии следствия, подписывал акты о несуществующих работах по содержанию ограждения строительных площадок, уборке и вывозу мусора, оказанию копировальных услуг, оформлению документации. На основании этих актов в 2013 году подставной фирме перевели 9,2 млн рублей, в 2014 году она самоликвидировалась.

Помимо этого, в октябре 2012 года обвиняемый за 126 тыс. рублей продал своему отцу 93,8% доли этой строительной компании при её номинальной стоимости свыше 30 млн рублей. Сделка по отчуждению доли была признана недействительной в 2017 году Арбитражным судом.

Дело бывшего директора ПСК «Континент» будет рассматриваться в Калининском районном суде Тюмени.

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