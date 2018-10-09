Роль дальневосточной «столицы» способен взять ТОР «Николаевск»

Хабаровск, , 09:43 — REGNUM Различные инициативы в направлении развития Сибирских и Дальневосточных регионов реализуются довольно давно, но носили локальный характер. Сейчас актуально стоит вопрос об эффективности принятия проекта Стратегии пространственного развития до 2030 года. Подобные документы государственного стратегического планирования ставят перед собой задачу не только повышения устойчивости социально-экономического развития субъектов РФ, но и обеспечение национальной безопасности. А для этого нужно активно включать дальние от Москвы регионы, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Соколов.

«В позиции Сергея Шойгу в части развития сибирских и дальневосточных регионов нет никаких противоречий. Речи идет не о фактическом замещении Москвы как столицы, переносе финансово-промышленных мощностей на неосвоенные территории, а о формировании мощной «точки роста» в виде крупного финансово-промышленного центра или даже кластера. Подобные образования могут служить своеобразной территориальной «столицей», что подразумевает наличие благоприятной правовой основы, организационных возможностей и финансовых ресурсов для привлечения и максимальной концентрации на территории новых хозяйствующих субъектов и высокопроизводительных трудовых ресурсов», — пояснил эксперт.

Не секрет, что Восточная Сибирь и Дальний Восток, обладая серьезным ресурсным потенциалом, сталкиваются с проблемой инфраструктурного развития и оттока населения. Как следствие, данный механизм за счет наличия межотраслевых мультипликативных эффектов и сетевой структуризации (принцип паутины) способен обеспечить сбалансированное развитие отдельных территориальных единиц.

«Если обратиться к программе создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР или к положениям госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», то мы увидим решение поставленных задач в рамках формирования ТОР «Николаевск», развития свободного порта Владивосток и инфраструктурной модернизации г. Комсомольск-на-Амуре, что согласуется с озвученной министром обороны позицией. На мой взгляд, именно ТОР «Николаевск» в ближайшем будущем способен взять на себя роль дальневосточной столицы, так как для выполнения планов Шойгу нужен сильный экономический центр», — высказал свою точку зрения Соколов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Русского географического общества, министр обороны России Сергей Шойгу 4 октября 2018 года в интервью журналу «Неизвестная Сибирь» заявил, что «для развития сибирских и дальневосточных регионов требуется мощный импульс. Им может стать крупный финансово-промышленный центр, расположенный в Сибири».

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