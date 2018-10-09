Офшорная компания приобрела грузинский филиал АО «КазТрнасГаз»

Тбилиси, , 09:36 — REGNUM Правительство Грузии и АО «КазТрнасГаз» подписали мировое соглашение о передаче 100% ООО «КазТрансГаз-Тбилиси» офшорной компании Waltbay Ltd. на условиях взаимного списания долгов, сообщает 8 октября издание «Business Грузия».

Компания Waltbay Ltd., зарегистрированная на Маршалловых островах, входит в грузинскую группу Caucasus Business Solution. В «КазТРансГаз-Тбилиси» пояснили, что приобретение доли через офшорную компанию потребовалось для упрощения технической части процесса продажи.

ООО «КазТРансГаз-Тбилиси» планируется передать в зарегистрированную в Грузии компанию.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам девяти месяцев 2018 года консолидированная чистая прибыль АО «КазТрансГаз» составила 118,6 млрд тенге ($326 млн по курсу на 2 октября), что на 156% больше, чем годом ранее.

Читайте ранее в этом сюжете: Прибыль национальной газовой компании Казахстана выросла на 156%