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Офшорная компания приобрела грузинский филиал АО «КазТрнасГаз»

Экономика

Приобретение доли через офшорную компанию потребовалось для упрощения технической части процесса продажи

Тбилиси, 9 октября 2018, 09:36 — REGNUM  Правительство Грузии и АО «КазТрнасГаз» подписали мировое соглашение о передаче 100% ООО «КазТрансГаз-Тбилиси» офшорной компании Waltbay Ltd. на условиях взаимного списания долгов, сообщает 8 октября издание «Business Грузия».

Компания Waltbay Ltd., зарегистрированная на Маршалловых островах, входит в грузинскую группу Caucasus Business Solution. В «КазТРансГаз-Тбилиси» пояснили, что приобретение доли через офшорную компанию потребовалось для упрощения технической части процесса продажи.

ООО «КазТРансГаз-Тбилиси» планируется передать в зарегистрированную в Грузии компанию.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам девяти месяцев 2018 года консолидированная чистая прибыль АО «КазТрансГаз» составила 118,6 млрд тенге ($326 млн по курсу на 2 октября), что на 156% больше, чем годом ранее.

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Экономика Казахстана
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