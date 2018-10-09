Ставрополье: Новый инвестор взял под управление Лермонтовскую ТЭЦ

Ставрополь, , 09:21 — REGNUM Новый собственник «Гидрометаллургического завода» и производства «Интермикс-мет» — градообразующих предприятий Лермонтова Ставропольского края — выплатил долги по заработной плате, а также намерен решить вопрос с работой местной ТЭЦ, из-за долгов которой в городе накануне отопительного сезона введен режим ЧС. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.

Новый совладелец градообразующих заводов города Лермонтова «Гидрометаллургический завод» и «Интермикс-мет» Альберт Авдолян вернул работникам долги по заработной плате перед сотрудниками ОАО «Гидрометаллургический завод» на сумму 27 млн рублей и ООО «Интермикс-мет» на сумму 9 млн рублей. Также инвестор стал единственным собственником ЗАО «Южная энергетическая компания», под управлением которой находится Лермонтовская ТЭЦ, — именно ее долги поставили под угрозу теплоснабжение и электроснабжение целого города. Уже в ближайшее время в счет долга Газпрому будет выплачено 20 млн рублей.

«Министерство по поручению губернатора инициирует встречу с целью урегулировать вопрос реструктуризации задолженности ЗАО «ЮЭК» перед структурами ПАО «Газпром» с учётом стабилизации работы взаимосвязанных предприятий», — прокомментировал первые действия инвестора министр энергетики, промышленности и связи Виталий Хоценко.

На предприятиях разработан экономический план по выходу из сложившейся ситуации. Как сообщается, общая сумма инвестиций в оба предприятия составит три миллиарда рублей.

«Во второй декаде октября произойдет оплата первой партии сырья и материалов, а в начале ноября будет запущено производство на ГМЗ. Производственная мощность составит 3 маршрута (12 900 тонн апатита) по входящему сырью. Сокращение штата проводить не планируется. Полномасштабный запуск Интермикс-мет запланирован на апрель-май 2019 года», — говорится в письменном комментарии Авдоляна.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября в Лермонтове объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с тем, что местная теплоснабжающая компания «ЮЭК» задолжала за газ 318 млн рублей, компания имеет также миллионные долги и за электроэнергию. Ранее сообщалось, что сложная ситуация сложилась и в Пятигорске. Кроме того, под угрозой оказался отопительный сезон и в Невинномысске после расторжения Газпромом договора с местным поставщиком тепла, также из-за долгов. Ранее Генпрокуратура внесла представление губернатору Ставропольского края Владимира Владимирова. Сам Владимиров на прошлой неделе сообщил о возможности введения режима ЧС на территории всего края из-за проблем в Лермонтове.

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