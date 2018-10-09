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Запросы и ответы: налоговая узнает больше о банковских счетах

Экономика

Нововведение упростит для службы принудительное взыскание налогов, отмечают эксперты

Москва, 9 октября 2018, 09:19 — REGNUM  Новый порядок направления запросов в банки позволит Федеральной налоговой службе (ФНС) получать больше сведений о счетах налогоплательщиков. Соответствующий приказ ФНС, зарегистрированный Минюстом, вступит в силу весной 2019 года, пишет 9 октября «Коммерсантъ».

Изменения коснутся всех налогоплательщиков — граждан, ИП и компании, отмечает газета. Так, налоговые инспекторы смогут узнать у банка об открытых счетах того или иного клиента, остатках по ним и движении средств по счетам и вкладам. В запросе налоговая должна будет указать причину проверки и статус проверяемого лица.

Нововведение упростит для службы принудительное взыскание налогов, отмечают эксперты. Вместе с тем банк вправе отказать ФНС в удовлетворении запроса, касающегося личных вкладов предпринимателя.

В ФНС пояснили, что приказ учитывает поправки в Налоговый кодекс, внесенные в 2016—2017 годах. Налоговые органы обязаны контролировать соблюдение законодательства о налогах и сборах, в связи с чем должны получать данные о банковских операциях по счетам и вкладам.

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Изменения в Налоговом кодексе РФ
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