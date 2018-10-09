Вьетнам планирует перейти на импорт пшеницы из Казахстана

Ханой, , 09:19 — REGNUM Предприятиям Вьетнама необходимо изменить поставщиков пшеницы из России и Канады и перейти на рынки Бразилии и Казахстана, сообщает 8 сентября издание Doanh Nghiep Hoi Nhap со ссылкой на отдел карантина растений департамента защиты растений министерства сельского хозяйства и развития сельской местности Вьетнама.

По данным ведомства, в российских и канадских партиях пшеницы были обнаружены семена чертополоха. В министерстве сельского хозяйства и развития сельской местности отметили, что Вьетнам вынужден мобилизовать людей для обработки российского зерна.

Отметим, на долю России приходится 53% вьетнамского импорта зерна. Вьетнам занимает третье место по импорту российского зерна. В 2018 году экспорт зерна в эту страну вырос в четыре раза, до 1,2 млн тонн.

Напомним, в начале октября Вьетнам ввел временный запрет на импорт пшеницы из-за рубежа. В профильном ведомстве добавили, что партии зерна из России, Канады, США и Австралии могут вернуть поставщикам.

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