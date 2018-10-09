В Хабаровском крае намерены сократить траты на аппарат чиновников

Хабаровск, , 09:13 — REGNUM Хабаровский край должен начать экономить средства на содержание аппарата чиновников и сокращать дефицит бюджета, заявил глава региона Сергей Фургал в ходе совещания с главами городских и сельских поселений края.

По словам Фургала, «в крае на сегодняшний день большой госдолг».

«По разным подсчётам, он составляет от 47 до 50 млрд рублей, и с этим мириться нельзя», — подчеркнул губернатор.

Также глава региона подчеркнул, что сокращать дефицит бюджета правительство края намерено путем урезания расходов, в том числе «на содержание аппарата всех уровней». В то же время, по словам губернатора, экономия не отразится на реализации в крае социальных программ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Хабаровского края Сергей Фургал упразднил три министерства. Под сокращение попали министерства по вопросам «дальневосточного гектара», торговли и пищевой промышленности, а также краевое министерство юстиции.

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