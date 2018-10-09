В Шанхае открылся специализированный суд международной выставки CIIE-2018

Шанхай, Китай, , 08:51 — REGNUM Специализированный суд был создан в Шанхае в рамках предстоящего Китайского международного импортного ЭКСПО (CIIE) — 2018, сообщает 8 октября агентство Синьхуа.

Суд будет рассматривать четыре типа дел, включая гражданские и коммерческие, касающиеся сфер проведения выставок и конференций, выставочных площадей и коммерческих дел, касающихся международных отношений.

«Суд будет защищать и следовать международному торговому законодательству и нормам, а также укреплять защиту как внутренних, так и международных коммерческих субъектов», — заявил представитель Народного суда района шанхайского Цинпу Линь Сяоне.

В то же самое время уже был запущен двуязычный сайт суда, на котором представлена вся необходимая информация о его работе.

Напомним, что CIIE-2018 пройдет в Шанхае с 5 по 10 ноября 2018 года. В ЭКСПО примут участие более 2,8 тыс. компаний из более чем 130 стран и регионов мира.

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