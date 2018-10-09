На промышленную площадку ТОР «Хабаровск» подвели газ

Хабаровск, , 08:33 — REGNUM Промышленная площадка «Ракитное», расположенная на территории опережающего развития «Хабаровск», подключена к сети газоснабжения, сообщает 9 октября пресс-служба Минвостокразвития России.

Отмечается, что подключение площадки к газу полностью обеспечит текущие потребности резидентов в голубом топливе и создаст резерв мощности для новых потребителей. Первым из потребителей станет блочно-модульная котельная компании «Хабаровский трубный завод», которая будет подключена к газовой сети в начале ноября.

Максимальная нагрузка на пункте редуцирования газа составит 9243 кубометра в час. Для снабжения объекта был проложен газопровод протяженностью 606,5 метра, и осуществлена врезка в магистральную трубу. В ходе работ была использована собственная продукция трубного завода.

Генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока Денис Тихонов пояснил, что работы по строительству инфраструктуры на территориях опережающего развития идут с учетом заявок резидентов.

«Основной ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов, в том числе по договорам технологического присоединения, запланирован на 2018−2019 годы», — сказал он.

Напомним, ТОР «Хабаровск» создана постановлением правительства России. Ее специализация определена промышленным производством, металлургией и логистикой. В настоящее время статус резидентов территории имеют 32 инвестора с проектами на общую сумму 27,8 млрд рублей и планами создать 2975 новых рабочих мест.

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