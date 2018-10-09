«Ничьё старичьё»: на Алтае продолжают ликвидацию домов престарелых

Барнаул, , 08:18 — REGNUM Трогательная повесть Бориса Васильева «Вы чье, старичье?» о неприкаянных одиноких стариках не потеряла своей актуальности в Алтайском крае. К несомненному расстройству обитателей домов престарелых, новый губернатор Алтайского края Виктор Томенко продолжил начатую при предыдущем главе Александре Карлине оптимизацию подобного рода учреждений малой вместимости. Вскорости после Дня пожилых людей он подписал распоряжение о ликвидации сразу 11 домов престарелых. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, речь идёт о прекращении деятельности социальных учреждений в Волчихинском, Егорьевском, Кулундинском, Крутихинском, Кытмановском, Локтевском, Михайловском, Новочихинском, Панкрушихинском, Усть-Калманском и Целинном районах.

Напомним, ликвидация домов престарелых в регионе ведётся уже несколько лет. В результате этой деятельности, по данным ИА «ПолитСибРу», на сегодняшний день в регионе остались работать только три небольших дома престарелых (Алтайский, Петропавловский, Ключевский районы) и девять крупных. Именно в них распределяют пожилых людей из ликвидируемых учреждений.

В октябре 2015 года депутаты Романовского совета народных депутатов и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Владимир Несин пытались было вступиться за расселяемых из-за ликвидации жильцов Романовского дома-интерната, заявив о намерении сложить с себя полномочия, если учреждение будет ликвидировано, но тщетно.

«Закрытие дома-интерната стало последней каплей. В районе все сокращают, оптимизируют, переводят. От депутатов ничего не зависит. Нашего мнения не спрашивают. По ликвидации дома-интерната тоже обсуждений не вели. Власти взяли и закрыли. Даже председатель нашего социального комитета — и та была не в курсе ликвидации. И еще: решение принимают, а честно о причинах закрытия не говорят», — отмечал тогда Владимир Несин.

Между тем региональное управление соцзащиты в 2015 году известило, что 23 постояльца Романовского интерната выразили желание проживать в филиале стационарного отделения для престарелых и инвалидов № 2 Комплексного центра социального обслуживания населения Благовещенского района, один человек решил вернуться в семью — к детям и внукам. Еще один ветеран выбрал своим будущим местом жительства Волчихинский дом-интернат. Но из обозначенного выше правительственного постановления следует, что он тоже подлежит закрытию.

Да и при личной беседе с корреспондентом ИА REGNUM пожилые люди в интернате отмечали, что их вынудили согласиться на переезд.

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